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السيسي يشهد الحفل الختامي لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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السيسي يشهد الحفل الختامي لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية السيسي يشهد الحفل الختامي لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

يشهد الحفل الختامي لمؤتمر الشباب بالإسماعيل

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي لمؤتمر الشباب الوطني الثالث، بقاعة المؤتمرات بمدينة الإسماعيلية، والذي عُقد بالتزامن مع احتفالات الذكرى الخامسة والثلاثين بأعياد تحرير سيناء، بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة.

وتناول المؤتمر، على مدار أيامه الـ 3، آفاق التنمية في مجالات النقل والإسكان، ومحور تنمية سيناء، ومقومات ارتفاع الأسعار وكيفية الرقابة عليها، فيما أجاب رئيس الجمهورية على أسئلة "مبادرة أسأل الرئيس" التي جاءت عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

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