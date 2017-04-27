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"كهرباء دمياط" تعلن فصل الخدمة لصيانة المحولات والخطوط

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"كهرباء دمياط" تعلن فصل الخدمة لصيانة المحولات والخطوط "كهرباء دمياط" تعلن فصل الخدمة لصيانة المحولات والخطوط

مصراوي Masrawy

انقطاع التيار

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلنت شركة الكهرباء بدمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، انقطاع التيار خلال الفترة من السبت المقبل وحتى 4 مايو، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، لأعمال الصيانة في الخطوط الهوائية ولوحات التوزيع ومحطات المحولات.

وأشارت الشركة إلى انقطاع التيار عن مناطق قرى الوسطاني والبصارطة مطلع شهر مايو المقبل، كما تتأثر مناطق السنانية والسرو في 2 مايو، ومناطق مدينة الروضة وقرية العنانية في 3 من الشهر ذاته، بينما سينقطع التيار عن مناطق ميناء دمياط ومدينة السرو وقرية العدلية في 4 مايو.

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