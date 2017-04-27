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بريطانيا لا تستبعد عمل عسكري مشترك مع أمريكا ضد الأسد

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بريطانيا لا تستبعد عمل عسكري مشترك مع أمريكا ضد الأسد بريطانيا لا تستبعد عمل عسكري مشترك مع أمريكا ضد الأسد

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ، أنه سيكون "صعبا للغاية" بالنسبة للممكلة المتحدة أن ترفض طلبا من الولايات المتحدة بالمشاركة في عمل عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

وأشار جونسون في حديث لإذاعة "بي.بي.سي راديو 4": " إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي شاركته نفس الرأي الذي يذهب إلى أن بريطانيا ستقبل المشاركة على الأرجح إذا طلبت الولايات المتحدة أن تشارك لندن معها، بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، والتي أشارت إلى أنه خاطر بإغضاب نواب البرلمان بتلميحه إلى إمكانية اتخاذ ذلك القرار دون انتظار موافقة البرلمان .

وقال جونسون ، اعتقد إنه سيكون صعب للغاية إذا كان لدى الولايات المتحدة مقترحا لنوع ما من العمل ردا على الهجوم بالأسلحة الكيماوية (المنسوب للحكومة السورية)، وإذا جاءوا إلينا وطلبوا دعمنا.. أن نقول لا" ، مشيرا إلى أن ماي تشاركه نفس الرأي.

ونقلت الصحيفة عن ماي قولها ، إن مسألة شن غارة ضد للجيش السوري مسألة "افتراضية"، مشيرة إلى أنه "ليست هناك مقترحات على الطاولة من أجل مزيد من الغارات في سوريا".

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