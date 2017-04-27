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تفاصيل أزمة رئيس البرلمان ووزير الشباب بسبب نادي أسوان

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تفاصيل أزمة رئيس البرلمان ووزير الشباب بسبب نادي أسوان تفاصيل أزمة رئيس البرلمان ووزير الشباب بسبب نادي أسوان

مصراوي Masrawy

المهندس خالد عبد العزيز

كتب - أحمد علي:

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعراض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة للمساعدات التي قدمتها الوزارة لنادي أسوان الرياضي، قائلًا: "هذا تمييز إيجابي نص عليه الدستور، ولا يمكن مقارنة نادي من أقصى صعيد ومن محافظة فقيرة محدودة الإمكانيات بأي نادٍ آخر".

وأضاف عبد العال: "النادي لا يطلب إعانة من أحد إنما يطلب حق عليك أن تلبيه، ولا داعي لأن تستعرض استضافة الوزارة لفريق كرة القدم بالنادي في المعادى والإسكندرية، وتلك إساءة لنادي وأهالى أسوان، وأطالبك بسحبها من المضبطة".

جاء ذلك ردًا من عبد العال على كلمة وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، والتي استعرض خلالها المساعدات التي قدمتها الوزارة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث قال: "نادي أسوان طلب من الوزارة مبلغ من المال، والوزارة تحملت استضافته وتدريباته مجانًا لمدة 10 أيام إقامة كاملة قبل مباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية على نفقة الوزارة، وحدث الأمر نفسه في إقامة الفريق بالمعادي".

ورفض عبد العزيز مطلب النائب شرعي صالح عضو البرلمان عن محافظة أسوان، بعدم إخراج نادى أسوان من الدورى الممتاز، لافتا إلى أن ذلك يعتبر عدم حيادية وليس إعانة للنادي، مبديا استعداد الوزارة لتقديم أي مساعدات مادية ولوجيستية فقط.

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