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بالصور.. تمريض أسوان تنظم المؤتمر العلمي الأول

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تمريض أسوان تنظم المؤتمر العلمي الأول مؤتمر كلية التمريض بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت كلية التمريض بجامعة أسوان، اليوم الخميس، مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان: "السلامة في الممارسات الإكلينيكية ونتائج المرضى، الجودة والنظرة المستقبلية".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتورة أمل محمد عميد كلية التمريض، وعدد كبير من أساتذة كليات التمريض بمختلف الجامعات المصرية.

وقالت الدكتورة أمل محمد في بيان: "إن المؤتمر يهدف الى بحث الإشكاليات التي تواجه التمريض، وكيف يمكن تطوير تلك المهنة لتواكب التطورات العلمية في عالم الأجهزة الطبية الحديثة".

مؤتمر التمريض

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