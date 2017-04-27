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بالصور.. تسليم أنواط الامتياز لقيادات أمنية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

تسليم أنواط الامتياز (1)تسليم أنواط الامتياز (1)

تسليم أنواط الامتياز (2)تسليم أنواط الامتياز (2)

تسليم أنواط الامتيازتسليم أنواط الامتياز

تسليم أنواط الامتياز (4)تسليم أنواط الامتياز (4)

تسليم أنواط الامتياز (5)تسليم أنواط الامتياز (5)

تسليم أنواط الامتياز (6)تسليم أنواط الامتياز (6)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

سلم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، أنواط الامتياز من الطبقة الأولى، وشهادات التقدير الممنوحة من الرئيس عبد الفتاح لكل من العميد ماجد أحمد مؤمن، رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد وائل محمد جمال الدين، مأمور مركز سوهاج.

كما جرى تسليم نوط الامتياز من الطبقة الثالثة لأمين شرطة أول وائل السيد بخيت شحاتة، من قوة مركز جهينة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم في حفظ الأمن والأمان.

وأجريت مراسم التسليم بقاعة كبار الزوار بنادي الشرطة الشرقي بسوهاج.

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