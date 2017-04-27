بكري: «القضاة سلكوا الطريق الصحيح باللجوء إلى الرئيس لحل الأزمة»

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قال النائب مصطفى بكري، مساء الخميس، إنه صوّت برفض قانون الهيئات القضائية، والذي وافق عليه البرلمان، مشدّدًا على أنه لا يستطيع أحد أن يُشكك في قضاة مصر ووطنيتهم، موضحًا أنهم طالما وقفوا للدفاع عن الدولة المصرية.

أضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «قضاة مصر سلكوا الطريق الصحيح، باللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته حكمًا بين السلطات الثلاث، إغلاقًا على أصحاب المصالح ممن يريدون إشعال الأزمة».

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أكد بكري، أن «القضاة هم أول من أطلق شرارة المواجهة ضد الإخوان، وواجهوا الإعلان الدستوري الانقلابي الذي أصدره الإخوان»، متابعًا: «دور قضاة مصر لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه، والجميع لمس دورهم الوطني على مرّ التاريخ.. قضاء مصر شامخ».