أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| وزير التنمية: إنشاء مراكز للتوثيق بجميع المحافظات خلال 3 أشهر

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن تنمية أي مجتمع تبدأ من ثقافته، وخلال 3 أشهر سيتم إنشاء مركز وثائق في كل محافظة، ليحكي عن تاريخها ونضال شعبها.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، مركز التوثيق المعلوماتي لتاريخ محافظة الإسماعيلية بمبنى المحافظة القديمة بشارع محمد علي، برفقة الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية.

وأضاف الشريف أنه طلب من محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة مسئولة عن الوثائق، لتقوم بإنشاء مراكز ومكتبات في كل قرى المحافظة يكون بها وثائق تعبر عن المدينة، وأن تتجول اللجنة داخل القرى لتعريف المواطنين بأهمية تلك الوثائق.

شاهد أيضا

وقال وزير الثقافة إن المركز تم إنشائه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، منذ عدة أشهر، حين أكد على انشاء مراكز تضم وثائق تاريخية تحكي تاريخ مدن القناة، وكانت الإسماعيلية أول محافظة تطبق هذا الأمر.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن عبد الغني الجندي، أمين عام مركز التوثيق، هو صاحب فكرة إنشاء المشروع، وكان من أكثر المساهمين في المركز من خلال الوثائق، كما ساهمت دار الكتب والوثائق القومية بـ50% من الوثائق المشاركة في المركز.

8243b9ff10.jpg
6dd23b4d74.jpg
80e7e53ce5.jpg
d8d75f505b.jpg
7f9098533c.jpg
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي لـ"بابا الفاتيكان": نقدر دعمكم لمصر

السيسي لـ"بابا الفاتيكان": نقدر دعمكم لمصر

من هو المخترع الصغير الذي كرمه الرئيس السيسي؟ صور

من هو المخترع الصغير الذي كرمه الرئيس السيسي؟ صور

بالصور- السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة

بالصور- السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة

بالفيديو.. السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية

بالفيديو.. السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية