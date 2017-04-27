صور| وزير التنمية: إنشاء مراكز للتوثيق بجميع المحافظات خلال 3 أشهر

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن تنمية أي مجتمع تبدأ من ثقافته، وخلال 3 أشهر سيتم إنشاء مركز وثائق في كل محافظة، ليحكي عن تاريخها ونضال شعبها.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، مركز التوثيق المعلوماتي لتاريخ محافظة الإسماعيلية بمبنى المحافظة القديمة بشارع محمد علي، برفقة الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية.

وأضاف الشريف أنه طلب من محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة مسئولة عن الوثائق، لتقوم بإنشاء مراكز ومكتبات في كل قرى المحافظة يكون بها وثائق تعبر عن المدينة، وأن تتجول اللجنة داخل القرى لتعريف المواطنين بأهمية تلك الوثائق.

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وقال وزير الثقافة إن المركز تم إنشائه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، منذ عدة أشهر، حين أكد على انشاء مراكز تضم وثائق تاريخية تحكي تاريخ مدن القناة، وكانت الإسماعيلية أول محافظة تطبق هذا الأمر.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن عبد الغني الجندي، أمين عام مركز التوثيق، هو صاحب فكرة إنشاء المشروع، وكان من أكثر المساهمين في المركز من خلال الوثائق، كما ساهمت دار الكتب والوثائق القومية بـ50% من الوثائق المشاركة في المركز.











