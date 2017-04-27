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حمدي بخيت: العالم يتخذ مصر مثالا في محاربة الإرهاب

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حمدي بخيت: العالم يتخذ مصر مثالا في محاربة الإرهاب حمدي بخيت: العالم يتخذ مصر مثالا في محاربة الإرهاب

التحرير

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قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن العدالة الناجزة تساعد في القضاء على الإرهاب، وذلك بإصدار الأحكام السريعة والرادعة للإرهابيين.

وأضاف بخيت: "الإرهاب يحاول بشتى الطرق استقطاب العنصر البشري، ونحن نضع الإنسان في مقدمة الأمن القومي، الذي نحارب من أجله وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل حمايته وحفظ استقراره".

وذكر: "عيد تحرير سيناء يرتبط في تاريخ الأمة بمعالم كثيرة، أهمها أن تستطيع إثبات قدرتها على تحرير واستعادة أراضيها على المحورين العسكري والسياسي، ما يبين قدرات الدولة وإتزانها في مواجهة الأزمات"، مؤكدًا أن مصر يتخذها العالم مثالًا يحتذى به في مواجهة ومحاربة الإرهاب.

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وأوضح: "بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح نواجه تحديات الإرهاب بالتنمية، ونسير على الخطط التنموية المنشودة لتتحول سيناء، بوابة مصر الشرقية، إلى درع واقٍ لمصر كلها، وأن ذكرى تحرير سيناء هو عيد لمصر كلها".

جاء ذلك خلال انطلاق الندوة الوطنية التثقيفية، التي انطلقت اليوم الخميس، تحت عنوان "مصر وتحرير سيناء.. وطن واحد.. شعب واحد" بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة جنوب سيناء بالعاصمة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك علي هامش احتفالات المحافظة بالذكرى 35 لتحرير سيناء.

حضر الندوة، الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق عضو لجنة تحكيم طابا، اللواء محسن حمدي، عضو لجنة تحكيم طابا، اللواء هشام الحلبي، الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية، المحافظين السابقين لجنوب سيناء: اللواء مصطفى عفيفي، اللواء محمد هاني، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، واللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نائبًا عن المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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التحرير

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