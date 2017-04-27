«لم فلوس الشعب».. خطة «المركزي» للحصول على أموال 10 ملايين مواطن

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كشفت مصادر مصرفية، أن البنك المركزي يسعى لإدخال 10 ملايين مواطن في القطاع المصرفي، والذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك بحسابات شخصية؛ بهدف تقليل حجم المتاح من الأموال النقدية خارج البنوك، وهو ما يطلق عليه الشمول المالي، وبمعنى أكثر دقة هو محاولة إدخال الفئات التي تصنّف مهمّشة مالياً أو الفئات التي تصنّف من ذوي الدخل المالي المتدني الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي.

ووضع "المركزي"، وفق المصادر، عددا من المقترحات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك؛ لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.

واليوم أعلنت بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية البدء في فتح حسابات – جارية وتوفير – بدون رسوم لفتح الحساب ولمدة أسبوع، دعمًا لليوم العربى للشمول المالى، والذى يشهد مشاركة واسعة من البنوك العاملة فى مصر، حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل مجلس محافظى البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، والذى يؤكد على ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى والمالى.

وفي سبيل تحقيق الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لانقدى، كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك أصدر نحو مليوني و400 ألف بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الـ11 على التوالى وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريًا 3.4 مليارات جنيه.

وبحسب مصرفيون كبار فأن نسبة المتعاملين مع البنوك العاملة في السوق المحلي تتراوح بين 12 إلى 15 % من إجمالى القاعدة السكانية لمصر.

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وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتتجاوز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، لتسجل 2.006 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2016، مقارنة بـ1.934 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر فبراير 2016، بزيادة تقدر بنحو 72 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الخميس.

وفي إطار تنفيذ خطة الشمول المالي، فقد تمت ميكنة مرتبات موظفي الدولة لتصل إلى 4 ملايين موظف خلال 2016 ومن المستهدف الوصول لبقية عدد الموظفين بنهاية 2017، هذا بالإضافة إلى نحو ميكنة عملية صرف المعاشات لنحو 7 ملايين مستفيد، بجانب برنامج صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يستفيد منه 1.2 مليون مستفيد ومستهدف وصولهم لنحو 1.7 مليون بنهاية العام الجاري.

تجدر الاشارة إلى أن المصريون قاموا بشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بـ 64 مليار جنيه خلال 12 يوم فقط أكثر من 50 % من تلك الأموال جاءت من خارج القطاع المصرفي.

المصريون في الخارج ليسوا بعيدين عن تطبيق الشمول المالي، حيث يستهدف البنك المركزي إدخال حساباتهم وتحويلاتهم بالكامل داخل القطاع المصرفي، بدلاً من تحويلها بطرق مختلفه عن طريق مكاتب أو أشخاص خارج القطاع الرسمي للبوك، وفي منتصف العام الماضي عقد اجتماعات مع شركات المحمول ومسئولين بإدارات البنوك المختلفة لمناقشة إمكانية تطبيق تحويل الأموال عبر المحمول من خارج مصر إلى الداخل.

ومنذ قرار تعويم الجنيه وارتفاع الدولار بشكل رسمي في البنوك بدأت تحويلات المصريين تعود إلى للارتفاع مجدداً حيث أظهرت نتائج شهر يناير 2017 ارتفاع التحويلات بنسبة 23٪ لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر يناير 2016).