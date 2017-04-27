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الجندي: «البنات بقت تلبس بنطلونات مقطعة وتشيّش.. والشباب عملوا ديل حصان»

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الجندي: «البنات بقت تلبس بنطلونات مقطعة وتشيّش.. والشباب عملوا ديل حصان» الجندي: «البنات بقت تلبس بنطلونات مقطعة وتشيّش.. والشباب عملوا ديل حصان»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، إن «حال المجتمع تبدل، وتغيرت عادات وتقاليد، خاصةً فيما يتعلق بالملبس والزينة، وإن الرجل يختلف في ذلك عن المرأة»، مشدّدًا على أن مفردات الزينة عند المرأة غيرها عند الرجل.

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «البنات بقت بتلبس بنطلونات مقطعة وبتقعد على القهاوي تشرب شيشة، والرجالة بتعمل ديل حصان وبتخرم ودانها وبتلبس حلقان».

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تابع: «إحنا ما بقناش فاهمين حاجة، والله يكون في عون المشايخ، الزمن اتغير وبعد كام سنة هيجي شيخ اسمه (تامر) يقعد يتكلم على حكم ارتداء الحلق بالنسبة للرجال».

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التحرير

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