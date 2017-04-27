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الصيادلة: إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية أسهل طرق الغش

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الصيادلة: إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية أسهل طرق الغش الصيادلة: إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية أسهل طرق الغش

التحرير

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قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، مساء الخميس، إن «الفترة الماضية شهدت اكتشاف 67 مصنعًا لإنتاج الدواء البيطري تحت بير السلم بعد إصابة أحد الحيوانات ترتب عليها إضرار بصحة المواطنين»، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية أسهل طرق الغشّ.

أضاف الوكيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «هناك العديد من الاجتماعات الدورية التي تتم بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية ولجان جهاز حماية المستهلك، وذلك لتحديد الأدوية المغشوشة التي يتم الإعلان عنها ببعض القنوات الفضائية، لا سيما أن أغلبها غير مرخص من وزارة الصحة».

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