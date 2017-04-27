اتحاد العمال يستعد لعيد العمال بلافتات «تحملوا القرارات الاقتصادية»

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استعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للاحتفال بعيد العمال الأول من مايو المقبل، حيث قام الاتحاد بتعليق لافتات، اليوم الخميس، لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى لافتات أخرى تؤكد تماسك الدولة وإصرارها على الإنتاج رغم الإرهابيين.

كما تضمنت اللافتات عبارات تدعم الدولة في قراراتها الاقتصادية الصعبة، وكانت العبارة كالآتي: «على المصريين تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة حتى تصل السفينة إلى بر الأمان».

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كان اتحاد عمال مصر قد ذكر فى بيان له الإثنين الماضي، استعداداته للاحتفال بعيد العمال، وذكر أن الرئيس سيلقى خطابًا في هذه المناسبة، ويكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى وإثنين من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهما نوط الامتياز.