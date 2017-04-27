خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الفترة القادمة

شيماء مصطفى

مع اقتراب شهر الطاعات شهر رمضان الكريم والمبارك نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال فيه، ومع زيادة معدلات الاستهلاك والطلب لكافة أنواع السلع، أوضح أحمد قورة الخبير الاقتصادي أن معدلات الاستيراد من الخارج ستزيد لعدم تواجد مصانع منتجه فى مصر، وبالأخص استيراد جميع سلع رمضان من خارج مصر لعدم توافرها ببلدنا.

خبير اقتصادي يتوقع وصول سعر الدولار ل 20 جنيهاً قريباً

ويتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين بأن كل الأمور التي وضحناها لكم سالفة الذكر تؤدي إلى زيادة سعر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، بسبب الإقبال الكبير على العلة الخضراء لشراء مستلزمات رمضان وبالأخص الفوانيس فسيؤدي ذلك إلى وضع الدولار تحت ضغط كبير فسيرتفع سعره، ومن المتوقع ارتفاع سعر الدولار ووصوله ل 20 جنيهاً

ويتوقع أحمد قورة الخبير المصرفي بأنه مع حلول شهر رمضان الكريم ستزيد معدلات الإقبال على الاستيراد وزيادة طلب السلع الاستهلاكية مما يرتفع معه سعر الورقة الخضراء أمام الجنية المصري وذلك فى البنوك المصرية وسترتفع أيضاً بالسوق الموازية، وأضاف بأنه من الممكن أن يبقي الدولار مرتفعاً لفتره كبيرة بسبب:

توقف السياحة بمصر تلك الفترة والإقبال الضعيف عليها قلة الصادرات إلى الخارج. قلة الإنتاج

وسعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء يسجل 18.10 بأعلى بنك HSBC وهو أفضل بنك تبيع له الآن.

وسجل سعر البيع 17.90 ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية وهو أفضل البنوك التي تشتري منها حتى الآن.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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