وكيل كوليبالي يكشف حقيقة خلاف اللاعب مع أجاي

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نفى أحمد يحيى، وكيل سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي، الأنباء التي ترددت عن وجود خلاف وأزمة مع زميله جونيور أجاي.

وقال يحيي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، «لا أعرف كيف يتم صناعة مثل هذه الأخبار أو كيف تخرج بهذا الشكل خاصة وأنها عارية تمامًا من الصحة، وتفتقد للمصداقية»، موضحًا «اعتبرها محاولة لإيقاف مسيرة انتصارات الأهلي التي لا تتوقف، ومحاولة للتقليل من تميز وتفوق كوليبالي المهاجم الأساسي للفريق الأحمر».

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وعن وجود بند في تعاقد كوليبالي مع الأهلي في حالة تسجيله العديد من الأهداف، قال: «لا يوجد بند في عقد اللاعب يشير إلى ذلك».