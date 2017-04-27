وكيل مبابي: 4 أندية قادرة على التعاقد مع اللاعب

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أكد باسكال بويسيو، وكيل أعمال الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم فريق موناكو الفرنسي، أن 4 أندية حول العالم قادرة على التعاقد مع اللاعب.

وفي تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، قال بويسيو: «هناك 4 أندية فقط قادرة على التعاقد مع كيليان، ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد»، مؤكدًا أن الصيف المقبل لن يكون الأفضل لرحيل اللاعب.

وتابع: «لا أعتقد أن رحيله الصيف المقبل سوف يكون إيجابيًا، إنه ليس الوقت الأفضل لرحيله».

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واختتم باسكال: «إنه يحلق عاليًا الآن، ولا اعتقد أنه يوجد أي لاعب شاب في مستواه في الوقت الراهن، وحتى إن كان موسمه المقبل ليس جيدًا فإن موناكو سيتلقى عروضًا بـ100 مليون يورو».

وترغب العديد من الأندية في أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني، بالظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب صاحب 18، والذي سجل 23 هدفًا مع موناكو في 37 مباراة هذا الموسم.