5 أطعمة تجعل شكلك أكبر عمرًا.. منها ''الملح''

شيماء مصطفى

تتميز العديد من الأطعمة بالقدرة على مدنا الطاقة وتجدد خلايا الجسم وتجعلنا أكثر حيوية ونشاطًا، وهناك على النقيض بعض الأطعمة في ظهور أعراض التقدم.

وذكر موقع "فرويندين" الألماني، أبرز هذه الأطعمة التي مع تناولها بشكل أكثر من الازم، سوف تجعلنا نشعر وكأن شكلنا أكبر.

السكر

مع تناولك كميات كبيرة من السكر فهذا قد يعجّل بظهور أعراض الشيخوخة، حيث تتحد جزيئات السكر مع البروتينات في حال تناولها بشكل يفوق قدرة الجسم على معالجتها، وهذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى إتلاف الكولاجين في الجلد، والكولاجين مسئول عن شباب البشرة ومظهرها المشدود.

الملح

يحتاج جسمك نصف ملعقة صغيرة فقط في اليوم، وعند تجاوزك هذا الحد فإنك سوف تواجه معاناة في الإصابة بالترهل.

عصير الليمون

على الرغم من فوائده العديدة يعد عصير الليمون هو الأكثر ضررًا بالأسنان، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات، ويمكن أن يؤدي الحمض إلى فرط الحساسية وتغيير اللون، وقد يصل الأمر لتشققات في الأسنان، مما يظهرك أكبر سنًا.

القهوة

عند تناولك للقهوة بشكل كبير، فإنها تؤدي مع الوقت لتغيير لون أسنانك، كما تصيب مادة الكافيين جسمك بالجفاف، وهو ما يجعل الجلد يظهر بلون باهت، ويبدو أكبر سنًا، ويحدث هذا الأمر مع جميع المواد التي تحتوي على مادة الكافيين.

الكحول

يؤدي الكحول على التأثير على الكبد وقدرته على التخلص من السموم بشكل طبيعي، وهو ما يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل التجاعيد وحب الشباب.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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