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إحالة مدرس أزهري لمحاكمة تأديبية لاغتصابه ولية أمر طالب بالشرقية

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إحالة مدرس أزهري لمحاكمة تأديبية لاغتصابه ولية أمر طالب بالشرقية إحالة مدرس أزهري لمحاكمة تأديبية لاغتصابه ولية أمر طالب بالشرقية

قررت النيابة الإدارية بالعاشر من رمضان، بإشراف المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، إحالة مدرس بمعهد أزهري، إلى المحاكمة التأديبية مع التوصية بفصله؛ على خلفية اتهامه باغتصاب ربة منزل والتسبب في حملها وإنجابها سفاحًا، في أثناء تردده على منزلها لإعطاء نجلها درس خصوصي.

كانت النيابة الإدارية بالعاشر من رمضان، قد تلقت بلاغًا من "هـ.ع.ع" ربة منزل، والدة الطالب "ع.خ.الـ" طالب بالصف الأول الإعدادي بمعهد أزهري بالعاشر، تتهم فيه "ك.م.م.ر" مُدرس بالمعهد، باغتصابها بالقوة والتعدي عليها جنسيًا أثناء حضوره لإعطاء نجلها درس خصوصي بالمنزل. وحملات القضية رقم 92 نيابة العاشر لسنة 2017، والمُقيد حصر دعاوى تحت رقم 26 لسنة 2017.

وأشارت مُقدمة البلاغ، إلى أنها حملت وأنجبت طفلًا نتيجة الواقعة، منوهةً بأنها أرملة، فيما تزوج المدرس "المتهم" من مقدمة البلاغ؛ حتى لا يتعرض للسجن.

 

 

المصدر : مصراوى

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