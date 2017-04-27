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السيسي لشباب المؤتمر الوطني الثالث: انتظروا مفاجأة في الجلسة الختامية

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السيسي لشباب المؤتمر الوطني الثالث: انتظروا مفاجأة في الجلسة الختامية السيسي لشباب المؤتمر الوطني الثالث: انتظروا مفاجأة في الجلسة الختامية

مصراوي Masrawy

عبد الفتاح

 

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب المشارك في المؤتمر الوطني الثالث بمدينة الإسماعيلية بمفاجأة سيعلن عنها في الجلسة الختامية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال تناوله وجبة الغذاء مع الشباب المشارك في المؤتمر الدوري بفندق ميركيور، بحضور كبار رجال الدولة.

كان السيسي، تجول داخل مدينة الإسماعيلية الجديدة واستمع إلى شرح من اللواء كامل الوزير رئيس هندسة القوات المسلحة بشأن معدل العمل والإنجاز، بداية اليوم الثالث للمؤتمر.

 

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