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"يديعوت": ترامب فى تل أبيب 22 مايو.. ولن يعلن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل

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"يديعوت": ترامب فى تل أبيب 22 مايو.. ولن يعلن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل "يديعوت": ترامب فى تل أبيب 22 مايو.. ولن يعلن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكى دونالد لا يعتزم إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل 22 مايو المقبل، حيث سيقضى ليلة واحدة فى إسرائيل ليناقش إعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
 
وقالت الصحيفة، أن وفدًا يضم 25 أمريكيًا وصلوا اليوم من أجل ترتيب الزيارة، حيث التقوا بمسئولين إسرائيليين من الخارجية الإسرائيلية ورئيس الوزراء.
 
وأوضحت الصحيفة، أن ترامب سيناقش كذلك مبادرة سلام إقليمية وعقد قمة إقليمية فى البيت الأبيض بمشاركة زعماء دول عربية من المحور السنى المعتدل بما فى ذلك الفلسطينيين والإسرائيليين.
 
 
 
المصدر : اليوم السابع

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