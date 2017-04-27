بابا الفاتيكان: صلوا من أجل زيارتي لمصر

​القاهرة - مصراوي:

قبل ساعات من وصوله إلى مصر، كتب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر حسابه باللغة الإنجليزية: "صلوا من أجل زيارتي إلى مصر".

وكان البابا قد توجه منذ أيام بكلمة مرئية إلى المصريين، قبيل ساعات من زيارته المقررة يوم الجمعة المقبلة.

وقال البابا بلكنة عربية خفيفة: "السلام عليكم"، كما حرص على أن يختتم كلمته بـ"تحيا مصر" التي نطقتها بالعربية.

وأشار البابا: "يا شعب مصر الحبيب، بقلب فرح وشاكر سأزور بلادكم بعد أيام، هذا وطنكم العزيز مهد الحضارة، وهبة النيل، وأرض الشمس والضيافة، وأنا سعيد حقًا آن آتي كصديق وكمرسل سلام، للأرض التي كانت ملجأ وضيافة للعائلة المقدسة".

وأكد: "أشكرك على دعوتكم لي لزيارة مصر أم الدنيا كما تصفونها، وأشكر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والبابا تواضروس، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وشيخ الأزهر، وبطريرك الأقباط الكاثوليك، على الدعوة للزيارة، التي أتمنى أ ن تكون عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحي الشرق الأوسط وسكان مصر، ورسالة أخوة ومصالحة، بين جميع أبناء إبراهيم، في مصر التي هي قلب العالم الاسلامي، الذي تحتل مصر فيه مكانة رفيعة، وأن نسهم في حوار مسكوني مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحبيبة، وحوار ديني مع العالم الإسلامي.​