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إغلاق جزئي للطريق الدائري المتجه إلى المريوطية لمدة يومين

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إغلاق جزئي للطريق الدائري المتجه إلى المريوطية لمدة يومين إغلاق جزئي للطريق الدائري المتجه إلى المريوطية لمدة يومين

التحرير

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صرحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي، مساعد الوزير للمرور، بأنه سيتم استقطاع حارة مرورية بالطريق الدائري "القوس الغربي"، لمدة يومين، في المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوي، وحتى مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو "9 د"، وسط انتشار الخدمات المرورية، وذلك لتطوير الطريق وتوسعته.

تكون الأعمال عبارة عن استقطاع حارة مرورية لتنفيذ إصلاح فواصل الطريق الدائري، وفتح 3 حارات بالطريق أمام حركة السيارات، وتم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للتشييد "سامكو" لصيانة وإصلاح الفواصل الطولية للكوبري، وتبدأ الأعمال، غدًا الجمعة وبعد غد السبت على مدار اليوم بالكامل، لحين انتهاء مدة الأعمال.

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كما سيتم إصلاح الفواصل خلال، يومي الجمعة والسبت، على مدار اليوم بالكامل كل أسبوع، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لحوادث التصادم.

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