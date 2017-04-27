أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| أهالي «هرية» يشيعون جثمان «حفيد عرابي»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شيع المئات من أهالي قرية هرية رزنة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جثمان عبد الفتاح عرابى، حفيد الزعيم أحمد عرابي، من مسجد التوحيد، حيث وافته المنية، اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز 71 عامًا.

شارك فى تشييع جثمان الراحل مئات من أهالى القرية، الذين أجمعوا على حبه نظرًا لدماسة خلقه وبساطته، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر بمسجد القرية، ثم اصطفوا لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة بالقرية.

وقال أحمد حبيب، أحد أهالي القرية، إن عبد الفتاح عرابي كان شيخًا للقرية، ودومًا يشارك في احتفالات المسؤولين بالعيد القومي للمحافظة، إذ يمتطي حصانه ويجسد وقفة جده الزعيم في الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق، ورغم ذلك عانى كباقي أسرة الزعيم عرابي من إهمال المسئولين طيلة حياته.

شاهد أيضا

وأشار حبيب إلى أن تاريخ الزعيم عرابي يشهد إهمالًا شديدًا، إذ تم مؤخرًا دهان تمثاله على مدخل القرية بألوان مهينة، ثم مزقت الوحدة المحلية لافتات جمع التبرعات لإنشاء مسجد باسمه على مساحة 1300 متر مربع.

وأوضح حبيب أن حفيد عرابي، كان ينتوي السفر لأداء مناسك العمرة بعد يومين.

eca294bb62.jpg
69fdc854d9.jpg
9e26d74ac8.jpg
2a84bd7576.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا

«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم

«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم