صور| أهالي «هرية» يشيعون جثمان «حفيد عرابي»

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شيع المئات من أهالي قرية هرية رزنة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جثمان عبد الفتاح عرابى، حفيد الزعيم أحمد عرابي، من مسجد التوحيد، حيث وافته المنية، اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز 71 عامًا.

شارك فى تشييع جثمان الراحل مئات من أهالى القرية، الذين أجمعوا على حبه نظرًا لدماسة خلقه وبساطته، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر بمسجد القرية، ثم اصطفوا لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة بالقرية.

وقال أحمد حبيب، أحد أهالي القرية، إن عبد الفتاح عرابي كان شيخًا للقرية، ودومًا يشارك في احتفالات المسؤولين بالعيد القومي للمحافظة، إذ يمتطي حصانه ويجسد وقفة جده الزعيم في الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق، ورغم ذلك عانى كباقي أسرة الزعيم عرابي من إهمال المسئولين طيلة حياته.

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وأشار حبيب إلى أن تاريخ الزعيم عرابي يشهد إهمالًا شديدًا، إذ تم مؤخرًا دهان تمثاله على مدخل القرية بألوان مهينة، ثم مزقت الوحدة المحلية لافتات جمع التبرعات لإنشاء مسجد باسمه على مساحة 1300 متر مربع.

وأوضح حبيب أن حفيد عرابي، كان ينتوي السفر لأداء مناسك العمرة بعد يومين.







