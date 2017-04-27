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سعاد صالح: «ليس من حق الرجل أن يسأل زوجته عن ماضيها»

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سعاد صالح: «ليس من حق الرجل أن يسأل زوجته عن ماضيها» سعاد صالح: «ليس من حق الرجل أن يسأل زوجته عن ماضيها»

التحرير

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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، إنه «ليس من حق الزوج أن يسأل الزوجة عن ماضيها من باب الستر».

أضافت صالح، خلال تقديمها برنامج «فقه المرأة»، عبر فضائية «الحياة 2»، أن «الفقهاء اتفقوا على أنه يجب الستر في مثل هذه الحالات، لأنها تكون طريقًا للشك، والزواج بعد ذلك سيكون قائمًا على عدم الثقة».

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تابعت أنه «ليس من حق الفتاة أيضًا أن تطلب أن تعرف ماضي الشاب»، مكملة: «ليس حرامًا أن تُخفي المرأة أسرارها عن الرجل، الله أمرنا بالستر فيها، لابد من حفظ أسرارك وماضيكي عنه».

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التحرير

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