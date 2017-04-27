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تطوير 23 مركز شباب بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه بالقليوبية

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تطوير 23 مركز شباب بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه بالقليوبية تطوير 23 مركز شباب بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه بالقليوبية

التحرير

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قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، إن الخطة الاستثمارية "الأصلية والإضافية للمديرية" لعام 2016- 2017، تتضمن تطوير وصيانة 23 مركز شباب وناديين على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ2 مليون و800 ألف جنيه.

أضاف الصبروط، لـ«التحرير »، أن المديرية عملت خلال الفترة الماضية تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، على صيانة وترميم وتأهيل 23 مبنى إداري بمراكز الشباب في عدد من المدن والمراكز منها: الرملة، القلج السفاينة، المنيرة، كفر الشهاوي، بقيرة، كفر أبو ذكري، كفر حمزة، عزبة الجندي، وأجهور الكبرى، وناديي الاتحاد السوداني والقناطر الخيرية.

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وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الشباب للقيام بدورها في توعية النشء وتنمية مهاراتهم وتثقيفهم وشغل أوقات فراغهم، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تهدف إلى تفعيل دور هذه المراكز، لتنمية وغرس قيم المشاركة الفاعلة والمواطنة بين الشباب.

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التحرير

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