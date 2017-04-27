قرض إفريقي للبنك الأهلي بـ300 مليون دولار

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كشف مسؤول بالبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير أن البنك وقع، اليوم الخميس، عقد تمويل بقيمة 300 مليون دولار لصالح البنك الأهلي المصري.

وأبلغ المسؤول، رويترز، أن القرض تبلغ مدته 3 سنوات، ويستهدف تمويل النشاط الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحصل بنك مصر، مطلع شهر أبريل الجاري، على حزمة من القروض الدولارية بقيمة 700 مليون دولار من مؤسسات دولية.

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وأوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصرفه حصل على 200 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، فيما حصل على 500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى تحقيق البنك الأهلي المصري بنهاية العام المالي المنقضي 183.7 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي، بمعدل نمو 35% عن العام السابق، ليصل إلى 703.3 مليار جنيه في يونيو 2016، مقارنة بـ519.6 مليار جنيه في العام السابق له.