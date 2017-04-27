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فيديو| خالد الجندي: «الزكاة صابونة تُزيل أوساخ الناس»

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فيديو| خالد الجندي: «الزكاة صابونة تُزيل أوساخ الناس» فيديو| خالد الجندي: «الزكاة صابونة تُزيل أوساخ الناس»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تطبيق الزكاة يعمل على حل أزمة الفقر في ، موضحًا أن «شعبان هو شهر الزكاة، وتُرفع فيه الأعمال إلى الله».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «المفروض الأغنياء، يتزكوا على الفقراء في عائلاتهم، وبكده نقضي على الفقر، ويكون الأمر مستورًا بين أبناء العائلة».

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تابع: «الزكاة عاملة زي الصابونة، بتاخد وساخة الذنب، لذلك النبي عبّر عنها في حديث، وقال إنها (أوساخ الناس)، والله قال في كتابه (خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها)، ولابد أن نتطهر وندخل رمضان على نظافة بالزكاة».

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التحرير

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