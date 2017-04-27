خبراء: التكتم على الفساد يؤدي لانتشاره.. و«ميكنة» الخدمات ليس الحل

التحرير

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"إعلان وقائع الفساد يعد رادعا قويا لمحاربة ضعاف النفوس، ويساهم في تقليل حجمه بالمؤسسات الحكومية"، هذا ما أكده خبراء مكافحة الفساد، الذين أشارو إلى أن محاربته تكون من خلال تحسين هيكل أجور الموظفين، وتفعيل نظم الرقابة بالأنظمة الحكومية.

يقول الدكتور أحمد صقر، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الإسكندرية والخبير الدولى في مكافحة الفساد، إن الكشف عن قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها يعد رادعا لأي موظف تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الوقائع، ويحول دون وقوع مزيد من تلك الوقائع.

وأكد صقر، في تصريحات خاصة، أن عدم النشر يُعد تكتما على قضايا الفساد، ويؤثر على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث أن الشفافية أحد أهم العوامل التي تحكم تقييم المؤسسات الدولية للدول المختلفة، منوهًا بأن الكشف عن قضايا الفساد أو إخفائها لن يساهم في شعور المواطنين بحجم الفساد المستشري في المجتمع، حيث يشعر كل مواطن بحجم الفساد بمجرد تعامله مع أي مؤسسة حكومية.

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية تركز جهودها على كشف قضايا والاختلاسات الكبرى، معقبًا: "بينما هناك ملايين الحالات في أروقة الأجهزة الحكومية، حيث أصبح الفساد منهجًا فيها".

وبيَّن "صقر" أن إعلان وقائع الفساد يعكس دور الدولة في محاربة الفساد والحد من انتشاره، خاصة في ظل عدم وجود برامج واضحة ومعلنة لمكافحة الفساد، وغياب القوانين التي تحمي المبلغين عن وقائع الفساد.

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وأكد صقر، أن العنصر البشري أحد أسباب انتشار الفساد، لكنه ليس من الأسباب الرئيسية، التي تكمن في نظم الإدارة والرقابة وهياكل الأجور وأدوات المسائلة، مردفًا أن ثغرات النظم الإدارية، وعدم التعرض للمسائلة، فضلا عن تدني أجور موظفى القطاع الخاص، خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه" والانفلات الجنوني للأسعار، من مغريات الفساد.

وأشار إلى أن ميكنة النظام الحكومي قد يحد من انتشار الفساد، لكن يصعب تطبيقه في الوقت الحالي؛ بسبب انتشار الأمية، مؤكدًا أن الحلول المثلى للقضاء على الفساد تكمن في تحسين هيكل الأجور، والتعلم من تجارب الدول الناجحة، مثل سنغافورة وماليزيا، وإغلاق ثغرات الفساد.

أما أسامة مراد، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لبرنامج تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، فقال إن فوائد إعلان وقائع الفساد تتجاوز أضراره بكثير، حيث يعكس الإعلان عن قضايا الفساد جدية الدولة في محاربته والقضاء عليه، فضلا عن أن جميع المواطنين يعرفون أن الفساد منتشر في كافة الأجهزة الحكومية.

وأضاف مراد لـ"التحرير"، أن قضايا الفساد التي تكشف مؤخرا وتعرضت لجهات سيادية ووزراء وقضاة ورؤساء شركات، تؤكد صحوة الأجهزة الرقابية، منوهًا بأن إبعاد العنصر البشري عن تقديم الخدمات من خلال ميكنتها، سيساهم إلى حد كبير في مكافحة الفساد، حيث يتم الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، شرط أن يتم توضيح القوانين التي تحكم العمل الحكومي، والقضاء على الثغرات التي تسمح بانتشار الفساد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر الشباب بالإسماعلية، أنه طلب من الرقابة الإدارية، عدم إعلان كل وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها، إلا إذا كانت "كبيرة"، حتى لا يشعر المواطن بأن كل الدولة بها فساد، معقبًا: "ده إحنا 90 مليون لو كل يوم في واقعة فساد هنحس إن الدولة كلها فساد".