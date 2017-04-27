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التحقيق مع مصرية بالكويت بتهمة "غريبة"على المجتمع الكويتي

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التحقيق مع مصرية بالكويت بتهمة "غريبة"على المجتمع الكويتي التحقيق مع مصرية بالكويت بتهمة "غريبة"على المجتمع الكويتي

تحقق شرطة الكويت مع مواطنة مصرية انهالت على مواطنين كويتيين بوصلة «ردح» سبًا وقذفًا وتهديدًا داخل قسم شرطة بسبب خلاف حدث بينهم، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.
 
وكانت أعمال حرة جمعت كويتيين بسيدة مصرية ثلاثينية، لكن حدثت بينهم خلافات فلجأ الكويتيان إلى قسم شرطة ميدان حولي وشكوها.
 
استدعى رجال الشرطة السيدة المصرية لسماع أقوالها في ما نُسب إليها، لكنها وما أن شاهدتهما حتى انهالت عليهما بالسب والقذف مع وصلة تهديدات بإلحاق الأذى.
 
وأثبت الكويتيان ما تلفظت به السيدة المصرية في محضر رسمي مستشهدين برجال الأمن الذين شهدوا الواقعة، وتم تحرير محضر سب وقذف وتهديد بإلحاق الأذى بحق المتهمة وجارٍ إحالتها إلى التحقيق للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
 
 
المصدر : فيتو

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