طرد راكب من على متن طائرة قبل اقلاعها والسبب غريب؟

شيماء مصطفى

كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث الغريبة، التي أثارت الجدل بشأن شركات الطيران الامريكية، والحادثة الاخيرة التي جرت في شركة ” دلتا إبرلاينز”، حيث أقدمت هذه الشركة على طرد راكب من على متن الطائرة، والسبب كان في غاية الغرابة، وهو لأنه دخل دورة المياه بينما كانت الطائرة على مدرج الإقلاع، بعد أن تأخرت الرحلة لمدة 30 دقيقة.

تفاصيل الحادثة أن الراكب بعد تاخر إقلاع الطائرة لمدة 30 دقيقة، توجه إلى مؤخرة الطائرة قاصدا دورة المياه وعند الباب سأل المضيفة فيما إذا كان بمقدوره دخول الدورة، فردت عليه بالرفض وأخبرته بأنه سيخسر مقعده على الطائرة إن فعل ذلك، مما دفعه للعودة إلى مقعده.

بعد فترة وجيزة ولما لم يستطع تمالك نفسه وأصبح بحاجة ماسة لدخول دورة المياه، قرر دخول دورة المياه وقضى حاجته وعاد فورا إلى مقعده، والمفاجاة كانت عندما اعلن قائد الطائرة عبر المذياع، بأنه سوف يعود بالطائرة إلى المدخل المخصص لها لإنزال راكب منها.

صعد مسؤولون من شركة الطيران على متن الطائرة وطلبوا من ذلك الراكب بالنزول من الطائرة، وبعد رفض وجدال ومناقشات مع عدد من المسؤولين انصاع للأمر وخرج من الطائرة، بعد أن بينوا له البروتوكول الذي يحتم ذلك باعتباره غادر مقعده اثناء الاستعداد للاقلاع، مما تسبب في إخراج الطائرة من دورها في طابور الإقلاع.

هذه الحادثة الغريبة التي أثارت جدلا واسعا وغيرها من الحوادث السابقة، دعت رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لوصفها “بالمهزلة”، واعتبروها ضربة جديدة لسمعة الطائرات الأمريكية، بعد حادثة طرد راكب من إحدى رحلات ” يونايتد إيرلاينز”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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