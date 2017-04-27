آخرهم «مريم وأميرة أبو زهرة».. مواهب من عائلات فنية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

أتاحت برامج المسابقات الفنية المختلفة، الفرصة أمام المواهب للظهور أمام المشاهدين وعرض مواهبهم المختلفة.

وظهرت في الفترة الأخيرة، عدة مواهب صغيرة تنحدر من عائلات فنية كبيرة، وشاركت في برامج المسابقات الفنية المختلفة، يرصدهم موقع "التحرير - لايف" في التقرير التالي:

1- سعد لمجرد

تقدّم لبرنامج "Super star" عام 2007، لعرض موهبته، وهو ينتمي لعائلة فنية، فوالده هو الفنان المغربي البشير عبدو، ووالدته الممثلة المغربية نزاهة الركراكي، وتم قبوله فور غنائه، وأصبح حاليًا نجمًا مشهورًا حتى بعد أن تم الزج به في السجون الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة، بينما حاز على براءة مؤقتة عقب مساندة العديد من زملائه بالوسط الفني له في أنحاء الوطن العربي.

2- دنيا بطمة

تقدّمت الفنانة المغربية دنيا بطمة لتجارب الآداء ببرنامج آراب آيدول لعرض صوتها على لجنة التحكيم، والتي كانت مكونة وقتها من الفنانة أحلام والموزع الموسيقي حسن الشافعي والمطرب اللبناني راغب علامة، والذين أشادوا بصوتها بعد غنائها مباشرة ووصلت إلى التصفيات النهائية، وصوّت الجمهور لمنافستها الفنانة كارمن سليمان، لكنها الآن لاقت نجاحًا واسعًا بعد طرح أغانٍ وألبومات خاصة بها منها "المغرب مغربنا"، و"تخيلتك كثير"، ودويتو غنائي مع المطربة حلا الترك بعنوان " آه يا قمر".

دنيا من أصل عائلة فنية فوالدها هو الفنان حميد باطما شقيق الراحل "باطما" أحد مؤسسي الفرقة الموسيقية المغربية "ناس غيوان" وابنة عم الفنانة خنساء باطما وطارق باطما.

3- قصي حاتم

حاز الموهوب العراقي قصي حاتم نجل الفنان حاتم العراقي، على إعجاب لجنة تحكيم برنامج "The voice"، الموسم الأول

وتقاتلوا عليه كي يختار أحدهم كمدرب له ضمن الفريق واختار الفنان صابر الرباعي، ووصل حتى التصفيات الأخيرة حتى فاز بلقلب أحلى صوت الفنان مراد بوريكي الذي دربه الفنان عاصي الحلاني.

شاهد أيضا لينا شاماميان تطمئن مواهب «مهرجان قرطاج»: «التوفيق للجميع» متسابق «أغمي عليه» وآخر عمره 10 أشهر.. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» نظارة «حلمي» و«خليفة» سعاد حسني.. مفاجآت قبل حلقة «آراب جوت تالنت» الثانية «ستوب يا ابني».. رواد «فيسبوك» يسخرون من «موهبتي» آراب جوت تالنت بالفيديو | تعرف على الأصوات المنضمة لـ«the voice» الأمريكي الموسم الـ«12» «مراهق» يُحدث تنافسًا بين حكام «the voice» الأمريكي بسبب صوته بلقيس تدعم المشترك اليمني بعد فوز يعقوب شاهين بلقب «آراب أيدول» الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بالموسم الرابع من «آراب أيدول»

4- فرح الموجي

نجحت الطفلة فرح الموجي حفيدة الملحن الراحل محمد الموجي في إبهار لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، والمكونة من المطربين: تامر حسني، نانسي عجرم، كاظم الساهر، وأحدثت جدلاً على الـ"سوشيال ميديا" بسبب عدم استكمالها التصفيات الأخيرة للبرنامج بالرغم من قوة صوتها وانبهار اللجنة الدائم به.

5- لين الحايك

حازت الطفلة اللبنانية لين الحايك على لقب "The voice kids"، وهنأها العديد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الفنانة اللبنانية إلين لحود نجلة الفنانة سلوى القطريب، ونشرت صور لين وأوضحت من خلال التعليقات أنها حفيدة شقيق سلوى القرطيب.

6- أميرة ومريم

حصلت الشقيقتان أميرة ومرين على "3 نعم" من قبل لجنة تحكيم برنامج "آراب جوت تالنت" بعدما عزفتا عرضًا موسيقيًا من خلال آلة الكمان، واتضح بعد ذلك أنهما حفيدتي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والذي شجعهم من خلال صفحته الشخصية بموقع فيسبوك بعد أن قدمتها عرضًا آخر مختلفًا حزنت بسببه الفتاتان كثيرًا لوجود أخطاء في ماكساج الصوت، وعدم اختيارهما للتصفيات النهائية.

وأعلن أبو زهرة عن نجاح أميرة في الوصول للتصفيات الأخيرة ببرنامج المواهب المجري للموسيقي الكلاسيكية، قائلاً: "مبروووك يا أميرة"، ودائمًا ما ينشر صورًا ومقاطع فيديوهات لعزف الفتاتين على موقع فيسبوك دعمًا لهما.

