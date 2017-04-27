رئيس شعبة الملابس الجاهزة: أسعار الملابس الصيفية تزداد بنسبة تصل نحو 150 % بسبب تعويم الجنيه

أكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة”يحيى زنانيري”، على أن الموسم الحالي للملابس الصيفية يشهد زيادة في الأسعار للمنتج المحلي بنسبة من 60 % إلى 70 %، وأن المنتج المستورد من الملابس قد تأثر بقرار تعويم الجنيه ليزداد سعره بنسبة تصل ل150 % مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح”زنانيري” أن ضريبة القيمة المضافة البالغة حتى 13 %، والتي تضاف إلى مدخلات الإنتاج التي تستوردها مصر لتصنيع الملابس المحلية قد تسببت أيضا في زيادة أسعار المنتج المحلي، مشيرا إلى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإرتفاع أسعار الملابس الجاهزة في مارس الماضي بنحو 22 % عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتوقع رئيس شعبة الملابس الجاهزة تقدم موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في شهر أغسطس بدلا من شهر سبتمبر، وذلك لتحريك حالةالركود التي تشهدها الأسواق وعزوف المواطنين عن الشراء، لافتا النظر إلى لجوء بعض المصانع لعمل عروض مستقلة قبل موعد الأوكازيون لتفادي أي خسائر متوقعة.

المصدر : مصرفايف