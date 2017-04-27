شاهد.. حمادة أنور: «الكاف» يواصل سقطاته ويؤكد انتماءه للأهلي

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شن حمادة أنور، المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك، هجومًا شرسًا على مسئولي الاتحاد الإفريقي «كاف»، تعليقًا على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت أمس الأربعاء.

وأُقيمت مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالقاهرة، غدًا الأربعاء، وأُوقعت القرعة الزمالك على رأس المجموعة الثانية التي تضم كل من (اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي).

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واتهم «أنور»، الكاف بمجاملة القلعة الحمراء، بمنح لاعبي الأحمر حق سحب القرعة الإفريقية، متناسيًا نجوم باقي فرق القارة، مشيرًا إلى أن تناسي نجومًا بحجم حسام حسن، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، يدل على انتماء العاملين بالاتحاد للنادي الأهلي.