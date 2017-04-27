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بالصور- لافتات ترحيب بـ"بابا الفاتيكان" على كوبري أكتوبر

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مصراوي Masrawy

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (1)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (1)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (2)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (2)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (3)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (3)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (4)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (4)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (5)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (5)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (6)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (6)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (7)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (7)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (8)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (8)

لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (9)لافتات ترحيب بـ بابا الفاتيكا على كوبري أكتوبر (9)

كتبت- نورا ممدوح:

تصوير- علاء القصاص:

رصدت عدسة مصراوي، لافتات معلقة على كوبري أكتوبر، لبابا الفاتيكان دون عليها باللغتين العربية والإنجليزية "بابا السلام في السلام"، وذلك قبل يوم من وصول بابا الفاتيكان فرانسيس القاهرة.

وتتضمن الزيارة قداس للصلاة بمقر القرية الأولمبية في "استاد الدفاع الجوي" بعد غد السبت يقيمه البابا بمشاركة ما يقرب من 25 ألف شخص.

وأنهت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة، والتي تعد زيارة تاريخية نظرًا لأنها تعد الزيارة الأولى للبابا إلى مصر منذ توليه سدة القصر الرسولي.

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الخميس، كلمة مرئية إلى المصريين، قبيل ساعات من زيارته المقررة إلى مصر يوم الجمعة المقبلة.

وقال البابا بلكنة عربية خفيفة "السلام عليكم"، كما حرص على أن يختتم كلمته بـ"تحيا مصر" التي نطقها بالعربية.​

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