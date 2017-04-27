رئيس النواب مهاجمًا "الأبنية التعليمية": سبب عشوائية المدارس في مصر

كتب - أحمد علي:

هاجم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هيئة الأبنية التعليمية، واتهمها بأنه السبب وراء كافة المشاكل الخاصة بالبناء العشوائي للمدارس فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الرياضة.

وجاء هجوم عبد العال، خلال مناقشة المادة ٢٩ من مشروع قانون الرياضة الخاصة بإنشاء الملاعب، وتنص على أنه "لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها".

وقال عبد العال: "أإنا عايزين نخلص من الهيئات دي مش نزودها والهيئة الرياضية شر لابد منه".

وأضاف: "أي بناء داخل أو خارج منشأة يخضع لقانون البناء، لذلك أرى عدم وجود ضرورة لتلك المادة لأن هناك بالفعل جهة تنظم البناء".