بالصور .. حملة موسعة على الأسواق بحي شرق شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة عزيزة السيد رئيسة الحي، اليوم الخميس، حملة موسعة على الأسواق الموجودة بالحي.

وقالت، الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق: "إن تلك الحملة التفتيشية تستهدف الأسواق الموجودة بحي شرق، بمصاحبة الإدارات التنفيذية من الصحة والتموين والطب البيطري والمتابعة وبمرافقه شرطه المرافق".

وأضافت أنه جرى مصادرة منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، منها ٣٤٠ كيلو دهون، و٢٥ كيلو دواجن، و٦١٢٠ قطعة آيس كريم، وحُررت محاضر للمخالفين ومصادرة جميع المنتجات.

وأشارت إلى أن تلك الحملات تعدّ ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم.