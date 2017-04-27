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رئيس جامعة بنها: تشغيل المباني الجديدة بسرعة للاستفادة من الاستثمارات

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مصراوي Masrawy

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنهاالدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنهاالدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها (4)الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها (4)

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها (5)الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها (5)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد، الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، على أهمية الاستفادة من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإقامة فرع جامعة بنها بمدينة العبور، والاستغلال الأمثل للمباني التي أوشكت على الانتهاء، دون الانتظار لاستكمال الباقي منها، حتى لا تتعطل الاستثمارات وتتحمل الدولة أعباء تمويلها.

جاء ذلك في بداية اجتماع مجلس الجامعة، الذي عُقد بعد عصر اليوم الخميس، وحضره الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام أبو العينين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق وعضو المجلس، ووحيد خلوي أمين عام الجامعة المساعد.

وشدد القاضي، على أهمية المرور الدوري والمستمر على المشروعات الجاري إقامتها، سواء في فرع جامعة بنها بمدينة العبور أو داخل الكليات؛ للتأكد من سلامة الإجراءات الهندسية المتبعة في هذه المنشآت.

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مصراوي Masrawy

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