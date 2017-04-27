أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تسجيل رحلات الحج القبطية على هياكل منطقة "البجوات" الأثرية بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رحلات الحج القبطيةرحلات الحج القبطية

رحلات الحج القبطية (2)رحلات الحج القبطية (2)

رحلات الحج القبطية (3)رحلات الحج القبطية (3)

رحلات الحج القبطية (4)رحلات الحج القبطية (4)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، تسجيل رحلات الحج القبطية الي القدس، من خلال الدرب المغربي والمسجّلة على جدران المقابر والكنائس، في لوحات إرشادية توضع خارج كل هيكل بمنطقة "البجوات" الأثرية، شمال واحة الخارجة.

وكلف المحافظ، خلال زيارته للمنطقة الأثرية، مدير مديرية التربية والتعليم، بتنفيذ رحلات تبادلية بين مراكز المحافظة، لا سيما مركزَي الخارجة والداخلة، لزيارة المواقع الأثرية والسياحية، لتنشيط السياحة الداخلية، وتعريف الطلاب بما فيها من كنوز أثرية. 

كما وجّه المحافظ، مديرية القوى العاملة، بتوفير العِمالة المطلوبة التي تحتاجها القرية السياحية؛ ما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

15 صورة ترصد فعاليات مهرجان "المكرونة بالبشاميل"

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"

بابا الفاتيكان: نحيا على الأرض من أجل "الحب والسلام"