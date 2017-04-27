بالصور.. تسجيل رحلات الحج القبطية على هياكل منطقة "البجوات" الأثرية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، تسجيل رحلات الحج القبطية الي القدس، من خلال الدرب المغربي والمسجّلة على جدران المقابر والكنائس، في لوحات إرشادية توضع خارج كل هيكل بمنطقة "البجوات" الأثرية، شمال واحة الخارجة.

وكلف المحافظ، خلال زيارته للمنطقة الأثرية، مدير مديرية التربية والتعليم، بتنفيذ رحلات تبادلية بين مراكز المحافظة، لا سيما مركزَي الخارجة والداخلة، لزيارة المواقع الأثرية والسياحية، لتنشيط السياحة الداخلية، وتعريف الطلاب بما فيها من كنوز أثرية.

كما وجّه المحافظ، مديرية القوى العاملة، بتوفير العِمالة المطلوبة التي تحتاجها القرية السياحية؛ ما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.