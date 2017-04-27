«الركنة والفرامل».. هكذا ساعدت التكنولوجيا المبتدئين في قيادة السيارات

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تسهم يوميًا التكنولوجيا في إتاحة الفرصة لمزيد من المزايا في استخدام العديد من الأشياء، ولا شك أنها لم تنس دورها في صناعة كبيرة على مستوى العالم بحجم السيارات، وهو الأمر الذي خلق مجالًا للتكنولوجيا للدخول بقوة إلى أعمق التفاصيل في قيادة السيارات لجعلها أكثر سهولة وراحة.

ولعل مشكلات القيادة للمبتدئين، والتي تتلخص في عدد من النقاط على غرار استخدام المكابح وركن السيارة وغيرها من الأمور التي قد تؤرق المستخدمين بشكل أساسي، جميعها خضعت لحالة فحص من قبل القائمين على تكنولوجيا السيارات، والذين استطاعوا في نهاية المطاف الخروج بحلول تقنية لتلك المشكلات، وأهمها..

المكابح التلقائية

ظلت سرعة استخدام المكابح تؤرق العديد من السائقين الجدد، لاسيما في الإصدارات التي تستخدم ناقل حركة "مانيوال"، وهي التي تستلزم الضغط على بدال الفصل "دبرياج" والمكابح بنفس الوقت، وهو أمر قد لا يبدو سلسًا في بداية تعلم القيادة، وعالجت التكنولوجيا تلك المشكلة بابتكار تقنية "المكابح التلقائية"، والتي تستطيع إيقاف السيارة بشكل كامل دون إرادة السائق حال استشعارها لاقتراب سيارة من المسافات الخطيرة.

الركنة

تمثل الركنة مشكلة واضحة لبعض السائقين القدامى والجدد على حد سواء، خاصة وأن فئة منهم قد لا تستطيع تقدير المسافات بالشكل الأمثل، والذي يتيح لهم ضبط السيارة في المساحة المخصصة، وتغلبت التكنولوجيا على تلك الأزمة، ليس فقط عن طريق الحساسات المساعدة في صف السيارة، ولكن أيضًا في ابتكار تقنيات آلية تجعل المركبة قادرة على ركن نفسها دون أدنى تدخل من العنصر البشري.

مكان الركنة

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ينسى البعض مع تكرار ركن السيارة يوميًا في إحدى المناطق، المكان الصحيح لتواجدها، ولذلك ابتكرت شركة "جوجل" تغييرًا جديدًا في برامج الخرائط الخاصة بها على الهواتف الذكية، بإضافة تحديث يسمح لأصحاب السيارات الحديثة بمعرفة مكانها حال نسيانه.

الحماية من السرقة

أسهمت التكنولوجيا في استفادة بعض الشركات المصنعة للسيارات، بوضع تقنيات حديثة تحول دون سرقة السيارة، حتى في حال ضياع المفتاح، وذلك عن طريق التحكم الكامل بتطبيقات الهواتف الذكية المتصلة بالسيارات، ومن ثم إتاحة الفرصة للمستخدمين بمراقبة وتتبع السيارة بشكل كامل.

الطريق

في بداية تعلم القيادة، قد لا يستطيع البعض الجمع بين وظائف القيادة العادية، والنظر إلى الهاتف لمعرفة الطريق المؤدي إلى جهة ما، ولذلك فإن بعض الشركات العملاقة في مجال السيارات، أضافت نظام ملاحي ناطق بلغات مختلفة لإسماع السائق الاتجاهات الصحيحة للوصول إلى جهة ما دون الحاجة للنظر إلى شاشة الهاتف أو النظام الملاحي.