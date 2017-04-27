«قبل ما تنزل السوق».. هذه أسعار أشهر السيارات المستعملة

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

هيونداي فيرنا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2010 إلى 2016، بين 90 ألف إلى 165 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق، فيما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 100 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

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تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

هوندا سيفيك

سيارة عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصري، وتتراوح موديلادتها القديمة من عام 1985 وحتى التسعينات بأسعار لا تتجاوز حاجز 70 ألف جنيه، بينما تتدرج أسعار موديلاتها الحديثة وتحديدًا من 2008 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 180 ألف إلى 350 ألف جنيه.

نيسان تيدا

على الرغم من كونها لم تعد تتمتع بنفس الشعبية، فإنها لا تزال تحظى باهتمام فئة من الجمهور، لاسيما وأن أسعارها لم ترتفع بالشكل المتبع لدى العديد من الإصدارات المنافسة، وتتراوح أسعار موديلاتها 2006 وحتى 2014 من 80 ألف إلى 180 ألف جنيه.