وزارة الإسكان || تفاصيل أضخم وأكبر 4 مشروعات عقارية فى مصر خلال عام 2017

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرنية الجديدة عن أضخم وأكبر 4 مشروعات عقارية فى عام 2017 تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذها، ونعرض فى التقرير التالى تفاصيل هذه المشروعات الكبرى وهى مشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مدينة الجلالة، ومشروع مدينة العلمين الجديدة.

أولا: مشروع الإسكان الاجتماعى ويبلغ حوالى 400 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 61 مليار جنيه وتوجد فى المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

ثانيا: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال عام 2017 من العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ تكلفتها 45 مليار جنيه، وتبلغ مساحة المشروع حوالى 10 آلاف فدان ويتضمن المشروع منطقتى تجمع محمد بن زايد الشمالى ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحى الحكومى، والحى السكنى، والمدينة الطبية، والمدينة الرياضية، والحديقة المركزية، والمدينة الذكية.

ثالثاً: مدينة الجلالة ويعمل بهذا المشروع حوالى 80 شركة وطنية وموعد انتهاء هذا المشورع فى ديسمبر 2017 ويتكون من سبعة أجزاء وهى ” الفندق الساحلى، المركز التجارى، الفندق الجبلى، الكمبوند، مدينة الملاهى المائية، مدينة اليخوت، تلفريك الجلالة”.

رابعاُ: مدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحتها 48 ألف فدان وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وعدد السكان المتوقع بالمرحلة الأولى حوالى 400 ألف نسمة.

وننشر صورة إنفوجرافيك تبين أكبر وأضخم 4 مشروعات عقارية كبرى فى مصر خلال عام 2017