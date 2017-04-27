بالصور- "جينز الطين" آخر صيحات الموضة.. قد لا تقدر على ثمنه

كتب - علي أحمد:

اعتقد البعض أن سروال الجينز الساقط، أو الممزق سيكون آخر تقاليع الموضة الغريبة بالنسبة للرجال، إلا أن تقليعة جديدة قد تجد لها صدى كبيراً في الأيام القادمة.

وكشفت سلسلة متاجر "Nordstrom" الأمريكية عن أحدث صيحات الموضة لديها متمثلة في سروال ملطخ بالطين.

وذكرت شبكة "BBC NEWS" أن السروال الجديد سيطرح للبيع بسعر 425 دولاراً "7650 جنيه".

ويرى القائمون على صناعة هذه التقليعة الجديدة أن كثيرين سيقبلون على ارتدائها، خاصة أولئك الذين يحرصون على متابعة كل ما هو جديد وغريب في عالم الموضة.