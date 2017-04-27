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بالصور || ربة منزل تعذب ابنة شقيقتها بماء النار وتحلق شعرها وتحبسها في دورة المياه.. والأهالي ينقذونها

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بالصور || ربة منزل تعذب ابنة شقيقتها بماء النار وتحلق شعرها وتحبسها في دورة المياه.. والأهالي ينقذونها بالصور || ربة منزل تعذب ابنة شقيقتها بماء النار وتحلق شعرها وتحبسها في دورة المياه.. والأهالي ينقذونها

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة  تحت قيادة اللواء ” محمد حريصة” لمتهمة بتعذيب ابن وبإشراف مدير أمن البحيرة اللواء” علاء الدين شوقي” بضبط المتهمة بتعذيب ابنة شقيقتها بقرية ” كوم الدكة” التابعة لمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

تعذيب طفلة في البحيرة

 جردت من كل مشاعر الإنسانية بحلق شعر الطفلة وتعذيبها بأسلوب قاسي، كما قامت بتعذيبها بمياه النار بحبسها في دورة المياه، ويجد أثار تعذيب قوية على جسد الطفلة وتم تصويرها وبعض الصور، ولكنه يصعب وضعها في المقال من شدة صدمتها، حيث تمكن الأهالي من إنقاذها.

 

وتم ضبط ” سناء مرسي” ربة منزل المتهمة بتعذيب الطفلة وتجريدها من الملابس، حيث توصلت الشرطة أن خالة الطفلة هى من قامت بتعذيب تلك الطفلة المسكينة، وكانت قد استلمت الطفلة وشقيقها بموجب محضر رسمي، وأن شقيق الطفلة مختفي، وتم عمل محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة.

 

 

المصدر : فايف

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