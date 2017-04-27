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بالصور.. تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر

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مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (1)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (1)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (2)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (2)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (3)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (3)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (4)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (4)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (5)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (5)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (6)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (6)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (7)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (7)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (8)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (8)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (9)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (9)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (10)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (10)

تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (11)تشديدات أمنية حول كنائس كفر الشيخ تزامنًا مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر (11)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كثفت مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، من تواجد قواتها، ورجال الشرطة، أمام الكنائس، بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تزامنًا للزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر غدًا الجمعة، والتي ستستغرق يومين.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى خلال الزيارة، عن طريق تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين، ومحيط المنشآت المهمة والحيوية والكنائس.

وأشار إلى توجيه القوات ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنائس، بإغلاق الشوارع المؤدية للكنائس بالحواجز الحديدية، وتوسيع دائرة الاشتباه في المترددين عليها.

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