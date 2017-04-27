غدًا.. انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن عدة مناطق في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، عن انقطاع المياه، مساء غد الجمعة عن عدة مناطق بمدينة أسوان، لمدة 12 ساعة، نظرًا لاستكمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أعمال ربط خط الطرد على طلمبات المياه المرشحة بتوسعات محطة مياه جبل شيشة بأسوان.

وقال بيان صادر عن محافظة أسوان، اليوم الخميس: إنه سيتم قطع المياه عن مناطق طريق السادات بالكامل ومنطقة المحمودية، بالإضافة إلى ضعفها في مناطق طريق السماد وعزب "كيما - الناصرية - خور عواضة - الصداقة الجديدة - السيل الجديد - السيل الريفي"، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غد الجمعة وحتى التاسعة من صباح بعد غد السبت".