بالفيديو- عرفان لــ"السيسي": "صارحتم الشعب بالحقيقة حتى يتحمل الجميع مسئوليته"

كتبت- مادي غيث:

ألقى محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب المنعقد بالإسماعيلية خلال جلسة "محاكاة الاقتصاد المصري" في اليوم الثالث من المؤتمر.

وجاءت الكلمة على النحو التالي: "في لحظة تاريخية فارقة من عمر هذا الوطن، ووسط كم هائل من التحديات الجثام التي تواجهها أنتم، ومن ورائكم جموع المواطنين، وايضًا وسط إصرار وعزيمة صلبة كانت منهجًا وضربًا لكم منذ توليكم المسئولية، والتي حرصتم على غرسها في كل من يعمل معكم، هادفين إلى تحقيق الأمل المنشود لأبناء هذا الوطن بحياة كريمة لهم ولأبنائهم من بعده.

"فلقد أليتم على أنفسكم إلا أن تصارحوا الشعب بالحقيقة دون تجميل أو محاباة حرصاً منكم على أن يتحمل كلاً منا مسئوليته حاكما كان أو محكوم، ولقد اخترتم طريق الاصلاح الذي لابديل عنه حتى نصدق الله الوعد وأن نكون اهلاً لحمل الأمانة والمسئولية.

وبعد فموعدنا اليوم مع المسار الاقتصادي لمصر خلال 65 عاماً مضت تبدأ من عام 1952 وحتى يومنا هذا، توجد حقائق وأسرار وتحديات وآمال، واختلالات وإصلاحات، ودروسًا وأزمات لكن القاسم المشترك الأعظم في كل هذه السنوات أن مصر كانت ومازالت داخل منطقة عدم الاستقرار، مجموعة من شباب مصر على خلفية اقتصادية درسوا وتفحصوا، جمعوا وقارنوا، أمددناهم بالبيانات والمعلومات، فانتهوا الى حقائق ومسلمات، سيعرضونها عليكم كما هي.

أخيرًا وحتى لا نكون وطناً بلا ذاكرة مؤسسية، وحتى تتساقط ثمار النمو كما نريدها جميعاً على كل أبناء هذا الوطن، دعونا نتساءل لماذا لم نكمل أي برنامج إصلاحي سبق وأن بدأناه؟ هل اعددنا انفسنا حقيقة لمهارات سوق العمل الجديدة، وللدخول في الاقتصاد الرقمي، هل نحن مستعدون ولدينا الإرادة لتحقيق المنظومة الحقيقية للإصلاح والسؤال لنا جميعا حكام ومحكومين".