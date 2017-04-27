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النقابة العامة للفلاحين ترحب بزيارة بابا الفاتيكان لمصر

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النقابة العامة للفلاحين ترحب بزيارة بابا الفاتيكان لمصر النقابة العامة للفلاحين ترحب بزيارة بابا الفاتيكان لمصر

التحرير

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رحبت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبد الرحمن، بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مؤكدةً أن زيارته القاهرة رسالة سلام ومحبة ليس للأقباط فقط، بل للجميع، ومن قبلهم المسلمون، كما أن الزيارة مرحب بها من جميع المصريين، وعلى رأسهم الفلاحون.

وقال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، فى بيان للنقابة، إن الزيارة ستعمل على تحسين صورة لدى الرأي العام العالمي، مضيفًا أن الرسالة الخارجية للزيارة تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، بما ينعكس بشكل إيجابى على السياحة.

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وأكد نقيب عام الفلاحين، أن زيارة البابا فرانسيس لمصر تتضمن أكبر رسالة تحدٍ للإرهاب، خاصة بعد تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالإسكندرية، وتعد من أهم الزيارات التى تشهدها مصر.

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التحرير

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