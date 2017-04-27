أخبار عاجلة

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا -
فرج عامر ينفي بيان سموحة: لن ندخل في مهاترات -
شوط أول سلبي بين الزمالك وطنطا -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك -
بالصور.. محافظ الأقصر يسلّم الأم المثالية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه -
حظك اليوم برج الدلو السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«جوارديولا» يتصدر.. «ليكيب» تختار أفضل 50 مدربا في العالم -
حظك اليوم برج الحوت السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 29/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| السيسي: تأهيل الشباب بالخارج للعمل في الوزارات والمحافظات

Google+ Print
فيديو| السيسي: تأهيل الشباب بالخارج للعمل في الوزارات والمحافظات فيديو| السيسي: تأهيل الشباب بالخارج للعمل في الوزارات والمحافظات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه يتمنى الاستعانة بالشباب، ويسعى إلى فهمهم، مؤكدًا أن وعيهم بتحدياتها سيدفع البلاد إلى الأمام.

ونوه "السيسي"، خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بأنه يجب تدريب الشباب على الجوانب التنفيذية في كل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى خشيته من تشكيل كيانات مؤسسية أخرى وعدم القدرة على العمل الحقيقي في الواقع.

وأضاف، أن الدولة تؤهل الشباب في برامج خارج لتجهيزهم العمل في الوزارات والمحافظات، مشيرًا إلى زيادة وعي المصريين بمثابة تحد كبير والجميع معني به.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

«برومو لاين» تطلب الحصول على بث مباراتي مصر وأوغندا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا والزمالك

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بالفيديو.. لماذا انحنت الوزيرة نبيلة مكرم خلال مصافحة بابا الفاتيكان؟

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية

بابا الفاتيكان: مصر زهرة الحضارة.. والتعليم أساس تشكيل الهوية