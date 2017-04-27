فيديو| السيسي: تأهيل الشباب بالخارج للعمل في الوزارات والمحافظات

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتمنى الاستعانة بالشباب، ويسعى إلى فهمهم، مؤكدًا أن وعيهم بتحدياتها سيدفع البلاد إلى الأمام.

ونوه "السيسي"، خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بأنه يجب تدريب الشباب على الجوانب التنفيذية في كل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى خشيته من تشكيل كيانات مؤسسية أخرى وعدم القدرة على العمل الحقيقي في الواقع.

وأضاف، أن الدولة تؤهل الشباب في برامج خارج مصر لتجهيزهم العمل في الوزارات والمحافظات، مشيرًا إلى زيادة وعي المصريين بمثابة تحد كبير والجميع معني به.