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عقد اجتماع آخر للجنة سد النهضة في إثيوبيا خلال أسبوعين

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عقد اجتماع آخر للجنة سد النهضة في إثيوبيا خلال أسبوعين عقد اجتماع آخر للجنة سد النهضة في إثيوبيا خلال أسبوعين

التحرير

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اختتمت اليوم الخميس، فاعليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الثلاثية الوطنية بالقاهرة بحضور ممثلى دول حوض النيل الشرقى الثلاث: (- إثيوبيا- السودان)، وكذلك الشركات الاستشارية الفرنسية (بى آر إل- إرتيليا).

كان الغرض الأساسى من الاجتماع هو مناقشة مسودة التقرير الاستهلالى للدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب.

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واتفق ممثلو الدول على مدار أربعة أيام على المجموعة الأولى للملاحظات الفنية، حيث تم تسليمها للاستشاري الفرنسي، للأخذ بها، عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي، إذ توافقت الدول الثلاث على استكمال النقاش حول النقاط المتبقية بعد أسبوعين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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التحرير

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