فيديو| «مكرم» ينصح «السيسي»: «غيَّر تتغير.. وانزل بسن الوزراء إلى 30 سنة»

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وجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «غير تتغير»، مؤكدًا أن مؤتمر الشباب تجربة شبابية رائعة وتبني جسورًا عميقة بين الدولة وشباب مصر.

وأضاف خلال حديثه ضمن فاعليات اليوم الثالث لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، تحت عنوان «جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية»، اليوم الخميس، أنصح السيسي بالنزول بسن الوزراء إلى 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقدر أمانتك وشخصك، وعبورك إلى بر الأمان سيكون بهولاء الشباب.

وعبّر «مكرم»، عن تفاؤله بمستقبل مصر بسبب مثل هذه اللقاءات، التى تجمع السيسي مع الشباب، مشيرًا إلى أن الأحزاب التقليدية والقديمة عجزت عن استيعاب الشباب خلال الفترة الماضية.

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وتمنى في ختام كلمته أن تتحول كل صحيفة لا تزيد توزيعها على 1000 نسخة، إلى مشروع موقع إلكتروني، مع الحفاظ على حقوق العاملين، لأن التكنولوجيا هي المستقبل.